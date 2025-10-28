Nuovo allenatore Juventus: Elkann ha già chiuso le porte

La decisione definitiva in merito al futuro della panchina bianconera non si è fatta attendere: il cerchio si chiude così

Nonostante fosse ormai nell’aria per l’ultima scia di risultati negativi, la notizia riguardante l’esonero di Igor Tudor è letteralmente deflagrata sul pianeta Juve. Sono ore particolarmente intense nel quartier generale bianconero alla ricerca dell’incastro vincente con cui risolvere la fase di stallo in tempi relativamente brevi.

Che la scelta di affidare momentaneamente la panchina a Brambilla rappresenti soltanto una soluzione tampone è ormai noto ai più. Da capire ora il profilo sul quale deciderà di virare con convinzione la proprietà della Juventus che comunque ha già avuto modo di intensificare i contatti con Luciano Spalletti. Nel frattempo, però, resta ancora in piedi la candidatura di Raffaele Palladino con il cui entourage Modesto ha avuto dei contatti esplorativi.

Calciomercato Juventus, Mancini fuori dalla lista: ecco come stanno le cose

Molto più distante, per non dire definitivamente fuori dalla lista, Roberto Mancini. Già accostato alla panchina della Juventus nei giorni caotici post esonero di Thiago Motta, l’ex CT di Arabia Saudita e Italia non avrebbe calamitato il totale consenso da parte della proprietà della ‘Vecchia Signora’, anzi.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Luca Momblano ha infatti spiegato come sia arrivato proprio un veto dall’alto in merito alla candidatura di Mancini. Di fatto non è la prima volta che si materializza questo tipo di scenario: Giuntoli aveva infatti scelto proprio ‘il Mancio’ come erede di Motta prima che l’inserimento a gamba tesa di Elkann portasse alla virata convinta e fulminea su Igor Tudor. Corsi e ricorsi storici…