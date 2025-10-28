Spalletti fa subito fuori Vlahovic: scambio secco col Milan

Affare pazzesco nel prossimo calciomercato di gennaio

Spalletti alla Juve, ci siamo quasi. L’arrivo dell’ex CT al posto dell’esonerato Tudor potrebbe costare carissimo a Locatelli, visto lo scontro in Nazionale, come a Dusan Vlahovic. Le caratteristiche del serbo, infatti, non sembrano propriamente affini all’idea di calcio del tecnico di Certaldo.

La promozione di David a titolare fisso o quasi potrebbe spingere il classe 2000 di Belgrado a prendere in considerazione l’addio ai bianconeri nel calciomercato di gennaio, quindi in anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto.

Il piano attuale del bomber di Belgrado, ormai noto a tutti, è quello di andare via proprio a fine stagione e a costo zero, con l’obiettivo che è anche una speranza di strappare un ingaggio altrove pari almeno agli 8 milioni netti (esclusi i 4 del bonus fedeltà) che gli garantisce Exor.

Idea Vlahovic per Gimenez, ma niente scambio

Vlahovic via a gennaio, ma dove? Per il numero 9, in caso di apertura alla partenza del diretto interessato, potrebbe rifarsi avanti il Milan di Massimiliano Allegri, allenatore di Dusan già a Torino e che già in estate ha spinto per l’acquisto del suo ex attaccante.

I rossoneri potrebbero offrire una cifra relativamente bassa, 4-5 milioni al massimo per il cartellino che sarebbe prendibile gratis a fine giugno. Sarebbe una sorta di indennizzo. Allo stesso tempo, Allegri potrebbe dare il via libera alla cessione di Gimenez, come già accaduto in estate.

Il messicano non fa impazzire il livornese, per usare un eufemismo, mentre invece potrebbe stuzzicare Spalletti. E Comolli, qualora il Milan dovesse acconsentire a un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto.