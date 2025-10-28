Vlahovic lascia la Juve a gennaio: Comolli ha detto sì

Il filo diretto mette i bianconeri spalle al muro: la soluzione che accontenta tutti facendo saltare il banco

Tra i nodi più complicati da sciogliere per la Juventus, impossibile non menzionare quello relativo al futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo – come noto – è legato alla “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato e potrebbe lasciare molto presto Torino.

Stando alle ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, l’obiettivo dei bianconeri sarebbe infatti quello di trovare una destinazione all’ex centravanti della Fiorentina già a gennaio. A riferirlo è TBR Football che spiega come Comolli sia pronto a cedere il suo attaccante nel mercato di riparazione per evitare di perderlo a zero a partire dal prossimo luglio. Ma c’è di più.

Calciomercato Juventus, il Tottenham fa sul serio per Vlahovic

Dopo i sondaggi esplorativi effettuati nelle scorse settimane, uno dei club maggiormente interessati a mettere le mani su Vlahovic a gennaio sarebbe il Tottenham. Alla ricerca di un centravanti al quale consegnare le chiavi del proprio reparto offensivo, gli Spurs si sarebbero mostrati piuttosto interessati a definire la trattativa per il classe 2000.

Benché non sia ancora entrata definitivamente nel vivo, la trattativa per il trasferimento di Vlahovic in Premier League potrebbe dunque scaldarsi da un momento all’altra. L’obiettivo del Tottenham sarebbe quello di anticipare i tempi della trattativa per evitare che, a partire dal prossimo febbraio, un altro club riesca a trovare l’accordo con il ragazzo facendoli firmare un pre-contratto. Staremo a vedere se e lungo quali binari evolverà la situazione.