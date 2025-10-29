Assist alla Juventus: McTominay sblocca l’affare

La stella del Napoli apre al colpaccio del club bianconero nel mercato di gennaio

La Juventus nelle prossime ore passerà nelle mani di Luciano Spalletti: è l’ex Commissario tecnico della Nazionale il prescelto per il dopo Tudor e per risollevare le sorti della ‘Vecchia Signora’.

Spalletti firmerà un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. A puntare con forza sul tecnico di Certaldo è stato Chiellini, con la scelta avallata da Comolli e dalla proprietà.

Spalletti siederà in panchina sabato nella sfida di campionato contro la Cremonese, mentre in panchina oggi con l’Udinese ci sarà il mister della Next Gen Brambilla.

La Juve sorride: il Tottenham molla Hjulmand

La Juve quindi si affida a Spalletti, che in previsione del mercato di gennaio chiederà anche alcuni tasselli alla dirigenza per rinforzare adeguatamente la rosa bianconera.

Specialmente a centrocampo, dove manca un uomo d’ordine alla ‘Vecchia Signora’. Per la Juventus potrebbe tornare d’attualità la pista Hjulmand, già nei radar di Comolli l’ultima estate. Per l’ex Lecce la concorrenza non manca e l’assist potrebbe arrivare dal Tottenham: gli ‘Spurs’ infatti avrebbero messo nel mirino McTominay e valuterebbero un’offensiva per la stella del Napoli come riporta ‘Team Talk’.

Gli inglesi nel caso abbandonerebbero la pista Hjulmand, favorendo la Juve nella corsa al centrocampista danese. Lo scoglio per i bianconeri resterebbe comunque il prezzo del giocatore, valutato circa 60 milioni di euro dallo Sporting Club Portugal.