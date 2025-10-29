Dal Milan alla Juve a gennaio: via libera alla cessione in prestito

Vuole andarsene per giocare di più: affare possibile già nel mercato invernale

È sempre calciomercato, a maggior ragione per le cosiddette grandi del nostro calcio. Juventus in primis, già proiettata alla sessione di gennaio aspettando anche quelle che potrebbero essere le indicazioni del nuovo allenatore.

Spalletti o chi per lui potrebbe chiedere un rinforzo per le corsie esterne, in particolare per quella di destra dove – a parte Cambiaso, più utile a sinistra – c’è il solo Joao Mario. Una riserva del Porto presa per fare la riserva pure a Torino, da qui la necessità di un profilo diverso. Lo aveva chiesto già Tudor. Magari più giovane, che vorrebbe dire potenzialmente rivendibile.

A proposito di terzini destri, dalla Spagna lanciano il nome di Marc Pubill, in estate per settimane vicino se non vicinissimo al Milan. Le visite mediche fatte fare in Spagna in gran segreto, non troppo grande perché la cosa poi si seppe, non furono eccezionali, ricordando che lui viene da un serio infortunio al ginocchio, e così i rossoneri hanno preferito virare su altro. Alla fine è stato preso Athekame dallo Young Boys, niente di eccezionale…

Juventus, Pubill occasione di gennaio

Pubill ha lasciato comunque l’Almeria e la Liga 2, trasferendosi all’Atletico Madrid per circa 15 milioni di euro. Ma almeno fin qui ha trovato scarsissimo spazio, solo 3 presenze per un totale di appena 37′, ecco perché in Spagna si parla già di una sua possibile partenza a gennaio.

Lo stesso Pubill potrebbe chiedere al ‘Cholo’ Simeone di essere lasciato libero di andare a giocare altrove. Del resto un calciatore di 22 anni non può permettersi di passare un’intera stagione in panchina. Il suo agente Fali Ramadani potrebbe iniziare a breve il giro delle sette Chiese, un giro che potrebbe coinvolgere di nuovo il Milan e, soprattutto, la Juventus. Per ‘Fichajes’, l’Atletico potrebbe acconsentire alla cessione di Pubill, anche con la semplice formula del prestito.