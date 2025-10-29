Juve rifiutata prima di Spalletti: è il preferito di Comolli

L’ex Ct dell’Italia sarà sulla panchina bianconera a partire dalla sfida contro la Cremonese di sabato

Archiviata l’era Igor Tudor dopo una striscia di otto partite senza vittorie, la Juventus è pronta a ripartire da Luciano Spalletti. Smanioso di tornare in panchina, l’ex commissario tecnico della Nazionale ha accettato le condizioni proposte dai bianconeri, ma non è stato l’unico allenatore contattato da Damien Comolli.

Tra gli italiani, si è parlato molto di Roberto Mancini e Raffaele Palladino, ma il dirigente juventino ha sfruttato anche i suoi canali internazionali per sondare altre piste. E tra queste, ce n’è una che, secondo le ultime indiscrezioni, era la preferita dell’ex Tolosa.

Iraola alla Juventus: cosa è successo

Secondo ‘TBR Football’, infatti, il profilo maggiormente apprezzato alla Continassa era quello di Andoni Iraola. Un nome già fatto dalla nostra redazione, che tuttavia non era fattibile nell’immediato. Il media inglese conferma l’esistenza di contatti concreti tramite alcuni intermediari.

Secondo in classifica con il suo Bournemouth, il manager spagnolo ha fatto capire alla Juve e alle altre pretendenti che un addio alle Cherries a stagione in corso è praticamente impossibile, rinviando ogni discorso alla prossima estate, quando scadrà il suo contratto, a meno di svolte nelle trattative per il rinnovo.

La Juve, secondo la fonte sopra citata, continuerà a monitorarlo, soprattutto qualora non dovessero scattare le condizioni per il prolungamento automatico di Spalletti.