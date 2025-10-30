Juventus, la prima richiesta di Spalletti: non è un calciatore

Il tecnico di Certaldo è subentrato a Tudor sulla panchina bianconera. Obiettivo migliorare i risultati prima del mercato di gennaio

Inizia l’era Luciano Spalletti alla Juventus. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana subentra all’esonerato Igor Tudor dopo la brevissima parentesi di Brambilla come traghettatore nel turno infrasettimanale contro l’Udinese. Due gli obiettivi, rimettersi in corsa per il quarto posto in Serie A e fare quanta più strada possibile in Champions League.

Il tecnico di Certaldo ha voglia di rimettersi al lavoro dopo la brutta esperienza con l’Italia che aveva fatto seguito allo storico scudetto riportato a Napoli dopo 33 anni. Di certo la situazione alla Juve non è delle più semplici. Gli scarsi risultati ottenuti finora, a detta di molti, sono legati più ad una rosa costruita male che a colpe del precedente allenatore.

Calciomercato Juve, Spalletti vorrebbe anche Fratini nel suo staff

Ma il mercato di gennaio è ancora lontano e per i prossimi due mesi Spalletti ed il suo staff dovranno fare del loro meglio con il materiale attualmente a disposizione. A proposito di staff, oltre ai suoi fedelissimi vice Domenichini e Baldini, ci potrebbe essere anche il ritorno di Martusciello. C’è poi anche una richiesta extra campo da parte dell’ex Napoli, Roma e Inter che risponde al nome di Michele Fratini.

Già in passato il noto talent scout fiorentino era stato accostato alla Juventus, quando si era fatto il nome di Massara per il ruolo di Ds. Non a casa ora che il dirigente è sbarcato a Roma, lo stesso Fratini è stato avvistato a Trigoria dalle telecamere di ‘calciomercato.it’. I giallorossi non lo hanno ancora messo sotto contratto, ma Comolli dovrà muoversi in fretta. In bianconero Fratini potrebbe ritrovarsi a lavorare con Federico Spalletti, che ricopre il ruolo di osservatore.