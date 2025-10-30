L’effetto Spalletti scuote la Juve: “Gli ha cambiato il modo di giocare”

La presa di posizione sul nuovo corso non è affatto passata inosservata: di seguito i temi sul tavolo

Archiviata la pesantissima vittoria ottenuta contro l’Udinese, per la Juventus è già tempo di voltare la pagina. Con il nuovo progetto tecnico griffato Luciano Spalletti in rampa di lancia, la ‘Vecchia Signora’ dovrà ritrovare molto velocemente quella continuità di rendimento con la quale riuscire ad issarsi nelle posizioni di vertice.

Proprio del possibile impatto di Spalletti con la nuova realtà bianconera – unitamente ad altri temi – ha parlato l’ex responsabile scouting del Napoli – Leonardo Mantovani – intervistato in esclusiva ai microfoni di ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it. Ecco le sue parole:

“(…) Spalletti sicuramente ha bisogno di allenare la squadra giorno per giorno, capendo le caratteristiche dei singoli giocatori. La sua attività non riguarda solo il campo comunque. Alla Juventus ha tutto per incidere da subito e metterci del suo. Alla Roma, si parlava molto di Pizarro, che ha voluto fortemente. Quello è un ruolo per lui fondamentale, immagino che abbia avuto sempre quello come riferimento. E’ stato secondo me quello che ha modificato il modo di stare in campo di Lobotka”

Mantovani a ‘Ti Amo Calciomercato’: “Cambiaso il giocatore chiave con Spalletti”

Mantovani ha dunque continuato: “Secondo me a Torino il giocatore chiave sarà Cambiaso. A Napoli, ad esempio, Spalletti ha cambiato il modo di giocare di Di Lorenzo. Potremmo ritrovare un Cambiaso in versione Thiago Motta, diventerà un ruolo chiave quello del terzino”.

Infine una chiosa su Vlahovic: “Non lo conosco, non so quale rapporto potrebbe avere con Spalletti. Ma è di sicuro un ottimo calciatore. Vi accorgerete che Spalletti riuscirà a far fare la differenza a tutti i giocatori e troverà il modo per far rendere al meglio anche Vlahovic. Quando i giocatori sono forti e l’allenatore sa come farli rendere, le cose funzionano”.