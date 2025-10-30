Spalletti alla Juve, Bremer al Napoli: “Che te ne fai?” | ESCLUSIVO

Nel giorno di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, arriva la reazione del noto giornalista napoletano

Ieri la vittoria contro l’Udinese con Massimo Brambilla in panchina, sabato la Cremonese con il nuovo allenatore al posto dell’esonerato Igor Tudor.

Spalletti ha firmato l’accordo fino alla fine della stagione in corso, con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

E si prepara ad esordire lontano dallo Stadium. Ma il suo approdo a Torino continua a far discutere, soprattutto sponda Napoli, dove ha conquistato il terzo Scudetto della storia della società campana.

“Nessuna emozione per Spalletti alla Juventus, spero possa dimostrare anche a Torino le sue grandi capacità. Lui e Conte sono i migliori in Serie A, in assoluto – le parole del giornalista Raffaele Auriemma al canale Twitch di Juvelive.it – Il calcio è adesso, quello che si è detto ieri non vale più oggi”.

“Nessuno della Juve giocherebbe nel Napoli”: Auriemma fa discutere

Il discorso si sposta, poi, sulle rose delle due squadre e il parere di Auriemma non lascia spazio a dubbi: “Nessun calciatore della Juventus potrebbe essere titolare oggi nel Napoli, perché sono tutti top player.

Bremer? Il Napoli è coperto, ha Buongiorno, che te ne fai di Bremer. Il calciatore che mi piacerebbe molto è Conceicao che se la potrebbe giocare con Politano e lavorando con Conte imparerebbe meglio la fase difensiva”.

Vedremo se a fine stagione avrà avuto ragione Auriemma oppure no. Ai posteri l’ardua sentenza.