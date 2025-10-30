Spalletti non basta: scudetto lontanissimo per la Juve

Panchina della Juve a Luciano Spalletti: i bianconeri restano però dietro alle concorrenti nella corsa al titolo

La Juventus riparte, in attesa dell’avvento in panchina di Luciano Spalletti dopo l’esonero a inizio settimana di Tudor.

La ‘Vecchia Signora’ ha ritrovato la vittoria contro l’Udinese nel turno infrasettimanale di campionato, a 46 giorni di distanza dall’ultimo successo nel Derby d’Italia con l’Inter. Striscia di otto partite senza vittorie interrotta con Brambilla in panchina, con il tecnico della Next Gen che ora lascerà il timone a Spalletti.

Juventus, lo scudetto resta lontano per i bookmakers

Spalletti ha firmato nelle scorse ore un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo e sabato sarà in panchina per guidare i bianconeri nella trasferta contro la Cremonese.

L’obiettivo è chiaro: uscire dalla crisi e rilanciarsi tra campionato e Champions, con l’obiettivo minimo del quarto posto. Più lontano sembra lo scudetto, anche se la quota delle agenzie di scommesse si è leggermente abbassata nelle ultime ore dopo l’arrivo in panchina dell’ex Ct della Nazionale. Adesso il successo finale in campionato della Juve viene quotato a 17 come riporta ‘Agipronews.com’, con i bookmakers che vedono però ancora i bianconeri lontani e dietro a Inter, Napoli, Milan e Roma nella corsa al titolo.