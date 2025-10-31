Cambia(so) il mercato Juve: Spalletti e l’affare con l ‘Inter a gennaio 

Impossibile o forse no: i bianconeri cercano una svolta sulle fasce

C’è la convinzione che il primo giocatore della Juve che beneficerà dell’arrivo di Spalletti sarà Andrea Cambiaso.

Le qualità tecniche del jolly ligure potrebbero spingere il neo tecnico bianconero a spostare l’ex Bologna in mezzo al campo. Insomma, a dargli un ruolo più centrale e determinante nello scacchiere tattico.

Con Cambiaso in mezzo, si aprirebbe una falla sull’out sinistro considerata anche l’assenza causa infortunio di Cabal. Falla da sistemare con urgenza nel prossimo calciomercato di gennaio.

Come? Spalletti potrebbe fare più nomi, incluso anche quello di un calciatore che gioca nella storica e odiata rivale della Juve, naturalmente l’Inter che il classe ’59 di Certaldo ha allenato per due stagioni rompendo alla fine con Marotta.

Parliamo di Carlos Augusto, al quale Chivu aveva dato grande spazio in avvio di stagione prima del controsorpasso di Dimarco.

L’agente del brasiliano è Beppe Riso, come noto in rapporti stretti col Dt Francois Modesto, non a caso alla Juve si continua ad accostare Davide Frattesi, altro suo assistito del noto procuratore.

Carlos Augusto per Spalletti: un affare (im)possibile

A Carlos Augusto potrebbe ingolosire non poco l’opzione Juve, perché a Torino e con Spalletti potrebbe finalmente avere un ruolo da protagonista.

L’affare con l’Inter, per ovvi motivi, sarebbe però complicatissimo. Impossibile, anche se nel calcio e nel calciomercato nulla davvero lo è. Servirebbe un’offerta importante (30 milioni?) per far vacillare l’Inter, un’offerta oggi non alla portata della Juventus attuale.