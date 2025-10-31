Cambio di proprietà alla Juve: l’annuncio è definitivo

I bianconeri vivono un altro momento di grande cambiamento con Spalletti in panchina. Intanto arriva un altro annuncio sul futuro

La Juventus ha cambiato nuovamente registro con l’addio di Tudor e l’arrivo di Spalletti. Nel mezzo una gara da traghettatore per Brambilla che ha saputo interrompere il digiuno di vittorie portando a casa un successo importante contro l’Udinese.

Ora i bianconeri ripartono dall’ex ct che dovrà riprendere in mano i cocci di un gruppo che proprio non riesce a decollare. Il compito dell’allenatore toscano sarà tutt’altro che semplice, soprattutto dopo quanto accaduto sulla panchina della Nazionale, lì dove le cose non sono andate per il verso giusto.

La Juventus dovrà cambiare quindi totalmente volto sia dal punto di vista del gioco che dei risultati sotto i dettami di un allenatore forte ma che non raccoglie i favori di tutti i tifosi. A proposito di fan speciali Flavio Briatore, a margine della presentazione ufficiale del nuovo ‘Crazy Pizza’ a Torino, ha parlato proprio di Spalletti e del nuovo corso: “Spalletti a me non piace, perché ne ho il ricordo della Nazionale. Col Napoli però ha vinto lo scudetto e si è fatto il tatuaggio. Adesso si tatui la Juve sull’altro braccio. La dirigenza ha gestito male la squadra e spendendo un sacco di soldi”.

Briatore da quindi risposto in modo secco sull’ipotesi di comprare la Juve come riportato da ‘Il Messaggero’: “No no, sono molto impegnato in Formula 1 con l’Alpine, e poi ho già avuto una squadra di calcio in Inghilterra, il QPR”.