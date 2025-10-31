Dal Psg alla Juventus: ha chiesto la cessione

L’effetto domino è pronto a partire da un momento all’altro: così saluta subito i compagni

Dopo aver inaugurato il nuovo ciclo griffato Luciano Spalletti, per la Juventus è tempo di preparare i prossimi impegni ufficiali nei quali provare a dare continuità all’importante successo ottenuto contro l’Udinese. Nel mentre, però, spifferi e indiscrezioni sugli affari che almeno in linea ipotetica potrebbero materializzarsi nel prossimo mercato di gennaio stanno tenendo banco.

Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento dell’area tecnica bianconera, impossibile non menzionare la difesa. Complici i problemi fisici accorsi a Bremer e a Cabal, la spia dell’allarme in casa bianconera è cominciata a suonare in maniera piuttosto insistente. Benché non siano stati messi in preventivo investimenti roboanti, il neo allenatore bianconero potrebbe comunque beneficiare di almeno un innesto.

Calciomercato Juventus, occasione dal Psg: ecco come stanno le cose

A tal proposito, non è un mistero che tra i nomi finiti in tempi e in modi diversi nell’agenda della Juventus ci sia anche quel Beraldo che, attualmente in forza al Psg, è dato ormai con le valigie in mano. Le ultime indiscrezioni che trapelano dalla Francia si inseriscono proprio in questo tipo di scenario fluido e dinamico.

Come evidenziato da L’Equipe, tutt’altro che contento del suo status di comprimario che lo ha portato a collezionare solo sei presenze in questo primo scorcio di stagione, il brasiliano non avrebbe affatto cambiato idea in merito alla bontà di una sua cessione.

A distanza di qualche mese dal momento in cui – accesa la miccia – Beraldo aveva puntato i piedi chiedendo di ritagliarsi maggior minutaggio, lo scenario non sembra essere cambiato più di tanto. Come noto, la Juventus ne apprezza la poliedricità e la buona capacità di far partire l’azione dal basso: staremo a vedere, però, se tutto questo porterà ad un investimento tale da far saltare il banco già nei prossimi mesi.