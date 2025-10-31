Juve, vendetta Spalletti: 20 milioni per soffiarlo al Napoli

Riparte il duello eterno tra bianconeri e partenopei, il nuovo allenatore indica la sua prima richiesta

Era difficile, certamente, da immaginare, due anni fa, quando fu tra gli artefici del ritorno dello scudetto a Napoli 33 anni dopo. Ma Spalletti, oggi, è l’allenatore della Juventus e si da’ subito da fare. Il compito di risollevare i bianconeri non è facile, l’allenatore toscano dovrà metterci tutto se stesso. Dando anche indicazioni importanti sul mercato. La prima, riguarda una sfida proprio agli azzurri, nello specifico per il polacco Szymanski.

Centrocampista offensivo di grande qualità, 26 anni, il calciatore è in forza al Fenerbahce. Seguito da tempo sia a Torino che dagli azzurri. E’ evidente che nelle sue prime valutazioni Spalletti abbia già le idee chiare sul fatto che il tasso tecnico della Juventus vada alzato. E l’ex Feyenoord potrebbe fare proprio al caso dei bianconeri.

Stando alle indiscrezioni, i turchi non chiuderebbero a una cessione a gennaio. La cifra richiesta sarebbe intorno ai 20 milioni di euro. Da capire quali saranno le effettive necessità prioritarie della Juve e il budget stanziato per la finestra di mercato invernale, ma di sicuro Spalletti si farà sentire e chiederà che le sue richieste vengano esaudite. Si prospetta già un primo scontro non da poco con il suo passato.