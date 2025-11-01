Juventus, Spalletti perde le staffe: la sfuriata mette tutti d’accordo

La scelta dell’allenatore bianconero non si è fatta attendere: clamoroso punto di svolta

Juventus subito spallettiana. Sebbene il nuovo corso griffato dal tecnico di Certaldo sia cominciato solo da qualche giorno, i bianconeri hanno subito beneficato dei dettami tattici del neo allenatore rendendosi protagonisti di una prestazione brillante, solida e concreta allo “Zini” contro la Cremonese.

Prima di trovare il gol del raddoppio con Cambiaso, infatti, gli ospiti hanno sfiorato in più circostante la rete della sicurezza dando sempre la sensazione di poter far saltare il banco. Tuttavia, non arrivano solo note positive per i bianconeri. Sebbene sia stato autore di una prova sostanzialmente generosa, Openda non è riuscito a graffiare neanche a Cremona.

Muovendosi alle spalle di Vlahovic, l’ex Lipsia si è ritagliata almeno due-tre occasioni piuttosto intriganti, gettate tutte alle ortiche dall’attaccante olandese. La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Spalletti è stata poi la cattiva gestione di un contropiede da parte del suo attaccante: clamorosa chance gettata alle ortiche da Openda che ha traccheggiato troppo non riuscendo a servire Vlahovic tutto solo in area.

Immediata la sfuriata di Spalletti che dalle parole è passato ai fatti, richiamando in panchina l’ex Lipsia – la cui prova è stata oggetto di critica sui social – e gettando nella mischia Conceicao che, subito decisivo, è entrato con convinzione nell’azione che ha poi portato al gol di Cambiaso.