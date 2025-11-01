Spalletti fa fuori Locatelli: scambio a gennaio con l’Inter

Il capitano della Juve in bilico dopo il ribaltone in panchina: clamoroso scenario in vista del mercato di gennaio

La Juventus prova a rilanciarsi con Luciano Spalletti, subentrato nei giorni scorsi a Tudor dopo l’esonero del croato post sconfitta contro la Lazio.

Il nuovo allenatore esordisce sul campo della Cremonese e ha messo le cose in chiaro nella conferenza stampa di presentazione: “Una squadra come la Juve deve puntare allo scudetto“, le parole di Spalletti che ha provato subito a dare una scossa all’ambiente, con l’obiettivo di rialzare la testa e riportarsi al vertice della classifica.

Scambio Juve-Inter: Locatelli e Frattesi cambiano maglia

Intanto a Cremona cambierà poco, con il 4-3-3 spallettiano che si vedrà in corso d’opera nelle prossime uscite. Un giocatore sotto la lente d’ingrandimento è certamente Manuel Locatelli, con il quale non è scoccata la scintilla ai tempi della Nazionale.

Il capitano della Juve è finito fuori dalle convocazioni per l’Europeo e con l’ex Ct azzurro non c’era feeling. Da monitorare la sua situazione, già in vista del mercato di gennaio come sottolinea il giornalista Paolo Bargiggia. Se Locatelli finisse ai margini, potrebbe materializzarsi un clamoroso scenario che vedrebbe l’ex Milan e Sassuolo finire all’Inter, in un ipotetico scambio di prestiti con Davide Frattesi.

Uno scenario da seguire sul mercato a gennaio è quello che potrebbe vedere uno scambio, inizialmente di prestiti con Locatelli all’ @Inter e Frattesi alla @juventusfc . — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 31, 2025

Il centrocampista nerazzurro – al contrario – è un profilo stimato da Spalletti, regolarmente nel gruppo della Nazionale con il mister di Certaldo in panchina nonostante il poco minutaggio a Milano con Simone Inzaghi.