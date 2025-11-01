Spalletti lo ha allenato all’Inter, la Juve può riportarlo in Italia a gennaio

Il nuovo allenatore bianconero potrebbe ritrovare un calciatore che ha visto crescere a Milano e ora gioca all’estero

La Juventus ha deciso di affidarsi a Luciano Spalletti per risollevare la situazione in campionato e, soprattutto, in Champions League. Per i prossimi due mesi il tecnico di Certaldo dovrà fare il possibile con la rosa attualmente a disposizione, in attesa della riapertura della sessione invernale di calciomercato. Servono rinforzi praticamente in tutti i reparti.

Il mercato in entrata, tuttavia, dipenderà molto anche da quello in uscita. Specie nel reparto offensivo, dove Vlahovic sta facendo bene ma resta in scadenza di contratto e si attendono offerte per gennaio per il serbo. Non stanno facendo bene invece Jonathan David né Lois Openda e serve un vice Yildiz per far rifiatare il fantasista turco.

Calciomercato Juventus, si pensa a Gnonto del Leeds

A tal proposito, secondo il portale britannico ‘Sports Boom’, sul taccuino del direttore generale Comolli sarebbe finito il nome di Wilfried Gnonto. L’attaccante italiano classe 2003 milita attualmente in Premier League con il Leeds, ma non è un titolare inamovibile della squadra di Farke. Gli Whites valutano cessioni a gennaio per fare cassa e poter fare nuovi acquisti.

Spalletti ha già allenato Gnonto ai tempi dell’Inter, quando veniva aggregato dalla formazione Primavera, ma non lo ha mai fatto esordire con la prima squadra nerazzurra. Il bomber nativo di Verbania vorrebbe tornare in Serie A per avere qualche chance in più di mettersi in mostra agli occhi di Rino Gattuso e provare a riconquistare la Nazionale.