Alla Juve è durato solo sei mesi: ha già trovato un nuovo club

Come può cambiare l’attacco di Spalletti

Il mercato di gennaio è sempre più vicino. Un mercato dove la Juve è attesa tra le protagoniste in assoluto. Spalletti si aspetta almeno un paio di rinforzi di spessore, a partire dal regista. Qualche movimento in più potrebbe esserci in caso di cessioni, a maggior ragione se illustri.

Illustrissima sarebbe quella di Jonathan David, fin qui insieme a Openda un acquisto sbagliato da parte di Comolli e soci. Il canadese è stato preso a zero, al netto di 12 milioni di commissioni, dopo una lunga trattativa, ma per il momento ha deluso le attese.

Attese forse eccessive rispetto al valore reale del calciatore, che in Spagna danno addirittura già come possibile partente nella prossima finestra invernale.

Bayern Monaco e Tottenham pensano a Davide

Secondo ‘Fichajes.net’, a David non mancano certo delle pretendenti. Il sito spagnolo tira fuori due nomi pesanti come Bayern Monaco e Tottenham (dove gioca, anzi non gioca l’ex Kolo Muani…), a suo dire molto interessati al classe 2000 nativo di Brooklyn. Entrambi ci pensano per aggiungere una alternativa in più al loro reparto avanzato.

La Juve potrebbe aprire alla vendita di David solo con l’ok di Spalletti e, naturalmente, in caso di proposta molto allettante. Sarebbe una plusvalenza certa, ma l’addio a David costringerebbe il club a cercarsi un’altra punta sul mercato avendo poco tempo a disposizione.