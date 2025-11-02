Dall’Inter alla Juventus: Spalletti ha scelto il primo colpo | ESCLUSIVO

Il neo allenatore bianconero è pronto a fare la spesa in Serie A per rinforzare la squadra a gennaio

Dopo l’esordio in Serie A, Luciano Spalletti ha subito iniziato a preparare la sua prima bianconera in Champions League. Dopo aver conquistato appena due punti nelle prime tre giornate, la Juventus è obbligata a vincere martedì contro lo Sporting CP per non compromettere quasi definitivamente le speranze di arrivare nei primi otto posti.

Il passaggio del turno in Europa sarà fondamentale anche per capire le ambizioni e le disponibilità bianconere per il calciomercato di gennaio. Una delle priorità evidenziate subito dall’ex tecnico del Napoli è il reperimento di un centrocampista di qualità, o anche due nel caso in cui dovesse esserci qualche partenza.

Juventus su Atta: sfida all’Inter

Benché ci sia necessità di reperire un regista puro viste le perplessità dell’ex CT azzurro su Manuel Locatelli, sul taccuino di Damien Comolli ci sono anche profili con caratteristiche differenti. Nelle ultime ore si è parlato molto di un potenziale assalto per Anguissa o Frattesi, ma sempre in Serie A c’è un altro calciatore che stuzzica molto la dirigenza bianconera.

Secondo quanto appreso da Juvelive.it, infatti, in questo avvio di stagione gli scout bianconeri hanno monitorato in più di un’occasione le prestazioni di Arthur Atta. Il 22enne dell’Udinese anche contro l’Atalanta è stato tra i migliori in campo, ma ad accorgersi dei suoi costanti progressi è stata anche un’altra big italiana.

Con Diouf, Frattesi e Zielinski sul mercato anche in vista di gennaio, il francese ex Metz è finito anche nei radar di Piero Ausilio e Beppe Marotta. Allo stato attuale dell’arte, vale la pena specificarlo, non esistono ancora offerte o trattative ufficiali, ma solamente manifestazioni d’interesse.