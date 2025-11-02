Ribaltone UFFICIALE e nuova svolta: scelgono subito Giuntoli

L’effetto domino coinvolge direttamente l’ex dirigente bianconero: ecco tutte le opzioni sul tavolo

Calcio giocato e non solo. Sono giornate convulse in Serie A dove non poche panchine sono assolutamente bollenti e il decibel delle polemiche sta diventando sempre più alto. Nel frattempo, però, a tenere banco è anche il domino che riguarda gli alvei dirigenziali.

Quanto sta capitando a Firenze ne è una testimonianza tangibile. L’ennesima sconfitta stagionale – questa volta subita contro il Lecce – rende ancor più problematica la posizione di Stefano Pioli la cui panchina è ormai appesa a un filo. Pochi fa giorni fa, intanto, si è già materializzato un altro tipo di ribaltone che ha portato all’annuncio della separazione tra Pradè e il club gigliato.

Decisione clamoroso dopo l’addio: riecco Cristiano Giuntoli

Ecco perché in casa Fiorentina è partito un vero e proprio tormentone per capire chi possa ricoprire il ruolo dell’ex dirigente della Roma. In un mosaico che si preannuncia ancora piuttosto frenetico e pieno di tessere da riempire, occhio alla candidatura di Cristiano Giuntoli.

Già accostato alla compagine toscana in tempi e in modi diversi, l’ex capo dell’area tecnica della Juventus è pronto a rituffarsi in un’altra esperienza stimolante grazie alla quale rimettersi in gioco. Chiaramente quello di Giuntoli non sarebbe l’unico dirigente valutato con attenzione benché si tratti di una traccia da seguire con molta attenzione.