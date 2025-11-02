Spalletti ha già commesso un errore: “La Juve lo pagherà caro”

Il tecnico bianconero innesca la prima polemica, una sua scelta con la Cremonese non convince: può essere un problema

Parte con il piede giusto la nuova avventura di Spalletti, la Juventus vince 2-1 con la Cremonese e conquista punti pesanti per tenersi a contatto con le prime posizioni. Una buona prestazione da parte dei bianconeri, che può avere un importante impatto psicologico. Eppure, il giornalista Graziano Campi evidenzia un errore di gestione nella formazione da parte dell’allenatore.

A suo dire, infatti, è stato sbagliato, in vista dei prossimi impegni, continuare ad affidarsi di fatto agli stessi uomini in mezzo al campo, affaticando ulteriormente calciatori che hanno già tanti minuti nelle gambe. Ecco la sua argomentazione in un post su ‘X’, espressa già prima del fischio d’inizio allo ‘Zini’: “Formazione senza cambi per i centrocampisti che già hanno giocato parecchio in questo parziale di stagione. Con lo Sporting e il Torino si rischia di pagare dazio in maniera pesantissima“.

Dopo il successo di Cremona, saranno in effetti queste due gare a dire molto di più sulle prospettive, in campionato e in Europa, da parte dei bianconeri, che dovranno dare un segnale importante per poter effettivamente ambire a qualcosa di grande. Non si può già sbagliare, Spalletti deve esserne consapevole.