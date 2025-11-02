Yildiz, la paura Juve fa 90 (milioni): offerta sul tavolo

Assalto deciso al cartellino del numero 10 bianconero: tutti i dettagli

La Juve deve qualificarsi in Champions League per tenersi stretto Kenan Yildiz. E non è detto che possa bastare, visto che sul talento turco fa gola a mezza Europa. La new entry è pure la più temuta di tutte, il Real Madrid, anche se a torto…

Già, perché il pericolo maggiore è quello rappresentato dalla Premier. Manchester United, Liverpool, Arsenal e Chelsea: quattro club che possono offrire la luna, soprattutto al numero 10.

Infatti proprio una di queste squadre, stando a TeamTalk, è già passata dalle parole ai fatti. Ci riferiamo al Chelsea, che all’entourage del classe 2005 avrebbe già presentato “una proposta molto entusiasmante”.

Yildiz, 90 milioni dal Chelsea

Per i ‘Blues’ allenati dall’ex Enzo Maresca, Yildiz sarebbe il futuro partner ideale di Cole Palmer. Ecco perché alla Juve potrebbero presentare la famosa offerta irrifiutabile, ovvero 90 milioni di euro dopo che in estate, secondo la medesima fonte, se ne sono vista respingere una da 70.

Yildiz vuole restare alla Juve ed è in trattativa per il rinnovo con annesso adeguamento dello stipendio (al rialzo sui 5,5 milioni) ma l’appeal della Premier e una Juve ancor più ridimensionata potrebbero spingerlo a valutare concretamente l’addio.