Attacco totale, nel mirino anche la Juve: “Tifosi anti-Inter”

Dito puntato dopo l’episodio che riguarda i nerazzurri

Buona la prima per Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha esordito in maniera positiva sulla panchina della Juventus, vittorioso contro la Cremonese. Durante questa decima giornata di campionato però non sono mancate polemiche.

In particolare le proteste infervorate sui social e le critiche contro la decisione dell’arbitro Doveri che ha deciso di ammonire e non espellere Bisseck per un fallo su Giovane in Verona-Inter. Di questa vicenda è intervenuto anche il direttore di ‘Telelombardia’, Fabio Ravezzani, che si è scagliato contro chi, sui social, ha contestato la mancata espulsione del difensore tedesco, manifestando una profonda ignoranza in tema di regolamento.

Un discorso legato ai mancati aspetti per il Dogso. Così Ravezzani: “Per chi ignora il regolamento. Rosso per chiara occasione da gol se la distanza è poca, la direzione verso la porta e non ci sono Difensori che potrebbero recuperare. A Verona le prime 2 D non sussistono e forse neanche la terza. Chi dice rosso non sa o è solo tifoso anti Inter”.