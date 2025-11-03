David torna in Francia: la Juve lo usa per lo scambio

Nel mercato invernale, dietrofront in vista per l’ex Lille: ecco come la Juve può approfittarne

Doveva essere il grande colpo dell’estate della Juventus, i risultati in campo purtroppo non sono stati all’altezza delle aspettative. E il sodalizio tra Jonathan David e i bianconeri potrebbe interrompersi subito. Il canadese è finito sempre più indietro nelle gerarchie offensive, al punto che l’idea di una partenza si fa concreta. Occhio al possibile scambio con il Lione a gennaio.

Il club francese è uno di quelli interessati ad acquistare l’attaccante nella sessione invernale, insieme a Monaco e Marsiglia. Il ritorno in Ligue 1 sarebbe gradito al giocatore e al suo entourage, che conoscono bene quel torneo. I sondaggi vanno avanti già da qualche giorno, come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri su ‘Sky Sport’ in Svizzera. Con l’OL, sul piatto potrebbe finire Tanner Tessmann, vecchia conoscenza del nostro campionato.

Il 24enne statunitense ha militato per tre anni al Venezia, mostrando buone doti. Un rinforzo in mediana servirà certamente alla Juve di Spalletti, che potrebbe in questo modo ottenere due obiettivi in uno, portando a casa un giocatore funzionale e anche monetizzando la partenza di David, dato che il suo cartellino può comunque essere valutato complessivamente 40 milioni di euro, mentre quello di Tessmann ne vale tra i 10 e i 15.