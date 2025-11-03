Vogliono Vlahovic a gennaio: scambio tra bomber con la Juve

Torna alla carica il top club che apprezza il serbo fin dai tempi della Fiorentina

Tra i migliori in campo contro l’Udinese, con tanto di gol (su rigore), e tra i migliori sabato in casa della Cremonese (da applausi nell’azione della rete di Kostic) nel giorno del debutto di Spalletti sulla panchina della Juventus. Momento strapositivo per Dusan Vlahovic, il miglior marcatore della squadra e anche per questo ora impossibile da metter fuori. David se ne faccia una ragione.

A meno di sorprese, però, i prossimi sette mesi saranno pure gli ultimi del serbo a Torino. L’addio a zero è praticamente scontato, anche se dalla Spagna rimbalzano vecchie/nuove voci circa un possibile tentativo dell’Atletico Madrid nel prossimo calciomercato di gennaio.

Simeone è a caccia di nuovi gol, che il classe 2000 – se con fiducia e impiegato nel modo giusto – è in grado di garantire. Da questa necessità ecco rifiorire il forte interesse dei ‘Colchoneros’ per il numero 9 di Belgrado, nel mirino dell’Atletico già ai tempi della Fiorentina. La stima per lui, insomma, è piuttosto antica. Per convincerlo a lasciare la Juve in anticipo, il club spagnolo dovrebbe offrirgli uno stipendio importante: almeno 8 milioni netti.

Da Madrid: Sorloth in cambio di Vlahovic

L’Atletico vuole ‘sfruttare’ a proprio vantaggio gli ottimi rapporti con la Juventus, come certifica l’operazione Nico Gonzalez chiusa quasi allo scadere della scorsa sessione estiva. In che modo? Secondo ‘Fichajes.net’, l’idea dei madrileni sarebbe quella di proporre uno scambio. Uno scambio tra bomber: Vlahovic per Sorloth, che non ha reso secondo le attese.

Nell’estate 2024, il 29enne è stato pagato circa 32 milioni di euro. Sul campo, però, il norvegese non ha dimostrato di valere quella cifra. L’Atletico vorrebbe scambiarlo con Vlahovic a gennaio guadagnando anche qualche milione, considerato che al serbo scadrebbe il contratto cinque mesi dopo, mentre quello dell’ex Villarreal termina nel 2028. Lo scambio non si farà, ci scommettiamo un euro.