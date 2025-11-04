“È juventino dall’inizio”: Verratti-Juve, c’è l’annuncio in diretta

Nuovi rumors ed indiscrezioni su Marco Verratti: JuveLive ha intervistato in esclusiva l’ex agente, Donato Di Campli, ed il presidente del Pescara Daniele Sebastiani

Negli ultimi giorni è tornato di moda anche il nome di Marco Verratti. Il centrocampista italiano, attualmente in forza in Qatar all’Al-Duhail, è stato nuovamente accostato al centrocampo della Juventus.

In diretta su JuveLive, ne abbiamo parlato con il suo storico agente, Donato Di Campli: “Ritorno in Serie A? Io credo che Marco possa giocare dappertutto. Non credo che sia un problema tornare in Italia, il problema è trovare la quadra economica per farlo tornare in Italia. In Qatar guadagna tantissimi soldi, fuori da ogni logica del calcio europeo”

“Se io l’avessi portato in Qatar? Ovvio che no, ma chiaramente Marco ha scelto una carriera diversa. – ha rivelato il noto agente FIFA – Anziché pensare alla carriera ha pensato al denaro, mi sembra ovvio e scontato. Lui è juventino dall’inizio, prima del Paris Saint-Germain la Juventus ha provato a prenderlo in tutti i modi. Poi è arrivato il PSG e si è fatta un’altra scelta”.

Verratti-Juve, parla anche Sebastiani: “Problema economico”

In diretta sul canale Twitch di JuveLive abbiamo intervistato in esclusiva anche Daniele Sebastiani, presidente del Pescara che conosce molto bene Marco Verratti.

“Sicuramente Verratti ha la voglia di giocare in Serie A, potrebbe essere una sua volontà quella di tornare in Italia. Ma a livello economico è una strada poco percorribile a mio avviso. Verratti può giocare con la sigaretta in bocca in questa Nazionale – ha chiosato il patron del Delfino – non credo ci siano calciatori con la sua qualità”.