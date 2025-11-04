Giocavano contro Tudor? “Ti viene da pensarlo”: ecco perché | ESCLUSIVO

Ad una settimana dal suo esonero, ecco nuovi particolari che emergono da alcune indiscrezioni

Questa sera, Luciano Spalletti esordirà in Champions League sulla panchina della Juventus per affrontare lo Sporting Clube de Portugal in una partita decisiva.

Ma le due vittorie post esonero di Igor Tudor, contro l’Udinese e la Cremonese, non hanno placato le voci sulle motivazioni che hanno spinto il club bianconero a salutare l’allenatore croato.

Tra le varie ipotesi circolate, anche quelle di uno spogliatoio spaccato, soprattutto dopo la dura reprimenda dell’ex Verona nella pancia dello stadio ‘Olimpico’ dopo la sconfitta contro la Lazio.

Ovviamente, si tratta solo di ipotesi e non sono arrivate smentite né conferme. Dunque, tutto è da derubricare a mere voci, però qualcosa si era effettivamente rotto e si vedeva anche in campo.

“Giocavano contro Tudor? Viene da pensarlo”

Sulla questione, ai microfoni del canale Twitch di Juvelive.it, è intervenuto Roberto Buonfiglio, opinionista di ‘Top Calcio’: “Ti viene da pensare quello, ero allo stadio contro l’Udinese e ho visto una foga da parte di tutta la squadra.

Non voglio pensarlo di certo, però effettivamente la sfida contro l’Udinese fa riflettere. Cambiaso che ha fatto un cambiamento incredibile già in quella partita”.

Ora, però, c’è da chiudere il capitolo Tudor e guardare avanti, con Spalletti alla guida della truppa bianconera. Già da questa sera.