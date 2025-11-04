Il top club pronto a prendersi Vlahovic: gradimento totale del serbo

Affondo in vista per il miglior marcatore della Juve: il contratto scade sempre a giugno

A meno di ripensamenti clamorosi, Dusan Vlahovic dirà addio alla Juventus a fine stagione. Al momento, infatti, club e calciatore non hanno cambiato idea: il contratto in scadenza a giugno 2026 non sarà rinnovato.

Il futuro del serbo, ora il miglior marcatore della squadra di Spalletti, potrebbe essere in Germania. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Bayern Monaco non ha affatto mollato la presa sul numero 9 bianconero. In Baviera si punta ad ingaggiare un attaccante in grado di far rifiatare Harry Kane, considerato che l’inglese viaggia per i 33 anni.

In verità circola anche qualche voce in merito a un possibile addio dell’ex Tottenham a fine annata, destinazione Barcellona che potrebbe salutare un mostro sacro – ormai agli sgoccioli della carriera – come Robert Lewandowski.

Vlahovic affascinato da Bayern e Bundesliga

Pure per Vlahovic si è parlato tanto di ipotesi Barça, tuttavia allo stato attuale la pista Bayern è quella decisamente più calda. I teutonici avrebbero già il gradimento totale del classe 2000 di Belgrado, attratto dal blasone del Bayern nonché dalla Bundesliga. Staremo a vedere.