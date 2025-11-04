La Juve ammaina un’altra bandiera: affare bomba in Serie A

I bianconeri potrebbero perdere un calciatore importante del proprio organico: ecco come stanno le cose

Vincere contro lo Sporting CP per dare continuità al successo contro la Cremonese e per riemergere dai bassifondi della classifica nel maxi girone della Champions League. Benché l’attenzione di Spalletti sia chiaramente rivolta al campo, almeno da un punto di vista mediatico non sarebbe comunque fuorviante spostare l’asticella un po’ più in alto.

In tal senso, si prospettano mesi piuttosto dinamici in casa Juventus. Non tanto nel mercato di gennaio, finestra che per stessa ammissione di Comolli non dovrebbe essere caratterizzata da troppi cambiamenti; quanto in ottica estiva visto che non sono pochi i calciatori il cui futuro potrebbe essere clamorosamente lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, da monitorare il futuro di Perin

In un mosaico ancora tutto da completare – ad esempio – occhio all’evolversi della situazione legata al futuro di Mattia Perin. L’ex estremo difensore del Genoa – nonché uno dei pochi senatori di vecchia data rimasti alla Continassa – è legato alla Juventus “Vecchia Signora” da un contratto in scadenza nel 2027.

La permanenza di Perin all’ombra della Mole, però, è tutto tranne che scontata. Già accostato a diversi club di Serie A nei mesi scorsi, l’esperto estremo difensore potrebbe prendere in seria considerazione l’ipotesi di trasferirsi in un’altra squadra per ritrovare stimoli e motivazioni.

Tra le squadre che avevano provato ad affacciarsi per capire eventuali margini di manovra c’era anche la Roma. Assolutamente coperti con Mile Svilar in veste di numero uno, i giallorossi potrebbero comunque pensare di fare almeno un tentativo per portare Perin all’ombra del Colosseo. Uno scenario ancora allo stadio ipotetico – sia chiaro – ma che risulta comunque piuttosto difficile ridimensionare in toto.