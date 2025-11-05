Juve, la pacchia è finita: ecco quanti punti servono a Spalletti per la Champions

Il pareggio, l’ennesimo, nell’ultimo turno della Champions League complica i piani in vista del passaggio al turno successivo

Esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus nella massima competizione europea per club, ma il risultato non cambia: un punto portato a casa e classifica decisamente complicata.

Nella fase a campionato della competizione, i bianconeri hanno conquistato appena tre punti, frutto di tre pareggi con Borussia Dortmund, Villarreal e, ieri sera, Sporting, e una sconfitta contro il Real Madrid.

Il piatto piange, adesso è necessaria un’inversione di tendenza già dalla prossima partita per evitare un addio anticipato alla Champions, un disastro economico e sportivo.

La prossima partita sarà sul campo del Bodo/Glimt, trasferta molto insidiosa visto il sintetico e le temperature glaciali. Poi, in ordine, Pafos, Benfica e Monaco. Ma quanti punti servono per non perdere il treno europeo?

Juventus, la tabella di marcia per la qualificazione Champions

Da un rapido calcolo, nei prossimi quattro match serviranno almeno 8-9 punti per non rischiare una clamorosa eliminazione nella prima fase e arrivare agli spareggi.

Un obiettivo certamente alla portata della squadra di Luciano Spalletti, ma ci vorrà qualcosa in più per portarli a casa, a cominciare dal match contro i norvegesi del 25 novembre prossimo.

Di certo, serviranno anche i gol di qualcun altro e non solo di Dusan Vlahovic, in gol anche ieri, per cercare di portare a casa il risultato. Il nuovo tecnico è chiamato ad un lavoro importante.