Juventus, 45 milioni di plusvalenza: Jonathan David può già partire

L’attaccante canadese, arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Lille, può essere ceduto a gennaio. Le pretendenti non mancano

Cinque minuti contro la Cremonese e tre contro lo Sporting CP. Questo è lo score di Jonathan David nelle ultime due uscite tra Serie A e Champions League. Luciano Spalletti si è insediato sulla panchina della Juventus da appena due partite, ma appare già chiara la scelta che fatto in attacco in favore di Dusan Vlahovic.

Già nelle ultime gare sotto la gestione Tudor il centravanti canadese aveva trovato meno spazio, alimentando le voci di una possibile cessione a gennaio. Arrivato a parametro zero dal Lille la scorsa estate, la sua partenza permetterebbe al club bianconeri di mettere a bilancio una plusvalenza, qualsiasi sia la cifra dell’affare.

E secondo il giornalista esperto di calciomercato Ekrem Konur sul suo account ‘X’, il prezzo fissato dalla Juve per Jonathan David è di 45 milioni di euro. Le pretendenti al 25enne bomber nordamericano non mancano: club della Premier League inglese, della Bundesliga tedesca e della Super Lig turca ci stanno facendo un pensiero. Incassare quella somma permetterebbe al dg Comolli di colmare le lacune in rosa, piazzando due colpi: uno in difesa e uno a centrocampo.