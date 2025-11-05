La gara di Champions scrive la parola fine: “Via dalla Juventus”

Ancora una volta è finito nel mirino della critica: non fanno altro che sottolinearlo

Al termine di una partita nella quale dopo un inizio un po’ stentato è comunque riuscita a risalire la china, la Juventus ha ottenuto un punto che poco sposta gli equilibri di un maxi girone che si fa sempre più complicato per i bianconeri. La risposta della ‘Vecchia Signora’, però, non è mancata né sotto il profilo del gioco che su quello delle motivazioni.

Cambiaso e il resto del gruppo a bordo campo
La gara di Champions scrive la parola fine: "Via dalla Juventus"

Tuttavia, come spesso è accaduto dall’inizio della stagione, Yildiz e compagni sono stati puniti alla prima vera occasione creata. Incolpevole sulla conclusione a botta sicura di Araujo, Michele Di Gregorio ha poi macchiato la sua prestazione con alcune incertezze sia nelle uscite che soprattutto nel giro palla arretrato.

Juventus-Sporting CP, si accende il caso Di Gregorio: i dettagli

La non incisività nelle rare circostanze in cui viene chiamato in causa è uno dei temi maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Ecco – in tal senso – una rapida carrellata:

Va comunque ricordato come – oltre a non avere praticamente alcuna responsabilità sul gol dello Sporting CP – Di Gregorio sia reduce da una prestazione letteralmente da urlo al Bernabeu contro il Real Madrid. Segnali altalenanti, però, che continuano a non convincere.

