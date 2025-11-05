La gara di Champions scrive la parola fine: “Via dalla Juventus”

Ancora una volta è finito nel mirino della critica: non fanno altro che sottolinearlo

Al termine di una partita nella quale dopo un inizio un po’ stentato è comunque riuscita a risalire la china, la Juventus ha ottenuto un punto che poco sposta gli equilibri di un maxi girone che si fa sempre più complicato per i bianconeri. La risposta della ‘Vecchia Signora’, però, non è mancata né sotto il profilo del gioco che su quello delle motivazioni.

Tuttavia, come spesso è accaduto dall’inizio della stagione, Yildiz e compagni sono stati puniti alla prima vera occasione creata. Incolpevole sulla conclusione a botta sicura di Araujo, Michele Di Gregorio ha poi macchiato la sua prestazione con alcune incertezze sia nelle uscite che soprattutto nel giro palla arretrato.

Juventus-Sporting CP, si accende il caso Di Gregorio: i dettagli

La non incisività nelle rare circostanze in cui viene chiamato in causa è uno dei temi maggiormente sotto la lente di ingrandimento. Ecco – in tal senso – una rapida carrellata:

Siamo onesti, Di Gregorio è un buon portiere ma non da Juve, alza il livello quando la squadra subisce 10 tiri a partita (come quando era a Monza) mentre alla Juve una volta allentata la pressione si dimentica di avere i guanti — juventus banter era (@savio_7_) November 5, 2025

DI GREGORIO NN È DA JUVENTUS L HO HO DETTO APPENA È ARRIVATO…

NATURALMENTE AVREI VOLUTO TANTO SBAGLIRMI..

SZCZESNY GIOCA TITOLARE AL BARCELLONA…😏 — FRANCOBIANCONERO (@FRANCOBIANCONE6) November 4, 2025

Di gregorio alterna partite ottime con partite scarse, per stare alla Juve devi avere continuità, così non va bene. — Andrea Juventus (@c92005924) November 4, 2025

Sia Di Gregorio che Perin, alla Juve sono portieri da riserva.

Non solo come titolari sarebbero i peggiori da 70 anni, ma come secondi sono inferiori al livello che avevano Rampulla, Storari, Bodini, e Manninger (ovviamente senza contare Gigi, Tek e Abbiati) — Triglione (@triglione72) November 4, 2025

Abbiamo un problema portiere…chi dice il contrario o non vede o è amico di di Gregorio — Alberto Gatti (@alberto_gatti) November 4, 2025

In generale Di Gregorio male

A Madrid è stato quasi eroico

Mentre con il Dortmund è stato semplicemente imbarazzante — Umberto ⚪️⚫️ (@UmbertoF97) November 4, 2025

Se al posto di di gregorio metti una sedia di plastica, fa meglio #JuveSCP — La Vieille Dame (@BuffoneJonio) November 4, 2025

Va comunque ricordato come – oltre a non avere praticamente alcuna responsabilità sul gol dello Sporting CP – Di Gregorio sia reduce da una prestazione letteralmente da urlo al Bernabeu contro il Real Madrid. Segnali altalenanti, però, che continuano a non convincere.