L’affare si chiude a 10 milioni: chiama l’Inter, ma lo prende la Juve

Corsia privilegiata per i bianconeri: i dettagli

È già partito il valzer di chiamata, l’asta è pronta a scatenarsi. E a chiudersi, secondo i ben informati, a una cifra sobria se rapportata a quelle pazze che ormai circolano sul mercato nazionale e internazionale. 10 milioni per un ventunenne di grandi prospettive è davvero poca roba.

Giovane Santana do Nascimento, da domenica scorsa noto a tutti semplicemente come Giovane. L’Inter non lo dimenticherà tanto facilmente, perché il gol che le ha rifilato nel primo tempo poteva costarle tantissimo. Per fortuna di Chivu, che a fine partita si è complimentato con il brasiliano, nel recupero è arrivata l’autorete di Frese. Di conseguenza tre punti pesanti per la classifica che ora vede i nerazzurri secondi a -1 dal Napoli di Antonio Conte.

Quella della formazione di Zanetti, penultima con 5 punti, fa invece presagire il peggio, cioè la retrocessione, anche se domenica al ‘Bentegodi’ gli scaligeri hanno dimostrato che, se vogliono, possono giocarsela contro chiunque. Insomma, la salvezza non è affatto impossibile. Se poi Giovane dovesse continuare a segnare e a incidere al di là del gol, ecco che il traguardo sarebbe ancor più alla portata.

Inter su Giovane? Corsia privilegiata per la Juve

Intanto l’agente del classe 2003, Beppe Riso, ha iniziato a muoversi in ottica futura. Proprio l’Inter avrebbe mosso i primi passi per l’attaccante cresciuto tra Corinthians e Capivariano: si parla già di qualche contatto diretto tra la dirigenza interista e lo stesso procuratore del brasiliano, che in prospettiva 2006/2027 potrebbe far gola pure alle altre big di Serie A.

Attenzione anche alla Juventus, che l’estate prossima cambierà più di qualcosa nel reparto avanzato. E poi è ormai noto a tutti quanto sia forte il legame tra l’agente Riso e l’attuale Dt bianconero Modesto. I bianconeri potrebbero avere una corsia privilegiata qualora volessero mettere per davvero le mani sul cartellino del ventunenne.