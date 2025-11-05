L’agente chiama e Vlahovic dice sì: contratto da 7 milioni, addio Juve

Le ultime sul futuro del bomber serbo in scadenza coi bianconeri

Spalletti e Chiellini, quindi indirettamente la società, hanno aperto al rinnovo di Dusan Vlahovic. Un rinnovo fino a qualche giorno fa del tutto impossibile considerata la distanza tra domanda e offerta, nonché la volontà – in primis del club – di liberarsi di un peso economico ma anche tecnico.

Quindi cosa è cambiato? Niente, a parte che il serbo sta continuando a fare gol: l’ultimo martedì in Champions contro lo Sporting CP.

Ad oggi, infatti, l’apertura al prolungamento appare soltanto mediatica. E proveniente da un’unica direzione, ovvero dalla Juve dato che sull’argomento il diretto interessato è stato piuttosto freddo. “Sono concentrato sul campo”, ha risposto dopo Juve-Sporting CP dribblando la domanda circa una sua permanenza a Torino anche in futuro.

Vlahovic sembra infatti sempre propenso ad andarsene via a giugno, cioè a costo zero. L’agente è al lavoro da tempo, dietro mandato del bomber di Belgrado che punta dritto al trasferimento in un top club europeo. In questo senso il suo stesso procuratore, Darko Ristic, potrebbe sfruttare il magic moment del suo assistito per riallacciare i contatti col Barcellona, a caccia ancora oggi di un erede di Robert Lewandowski.

Vlahovic e il sogno Barcellona

Vestire la maglia blaugrana è il sogno di ogni calciatore, Vlahovic compreso. Ecco perché potrebbe accettare senza problemi anche un ingaggio inferiore rispetto all’attuale, da 6/7 milioni di euro netti, pur di giocare al Camp Nou. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso, senza dimenticare che sul numero 9 ci sono pure altri grandi club di assoluto prestigio, su tutti il Bayern Monaco.