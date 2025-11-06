Di Gregorio bocciato, botto Juve: nuovo portiere dalla Premier

Porte girevoli in casa bianconera: la decisione è stata subito indirizzata orientando i primi risvolti

Sebbene non sia sia reso protagonista di sbavature clamorose nell’ultima gara di Champions contro lo Sporting CP, Michele Di Gregorio continua a non calamitare molti consensi tra i tifosi. Qualche incertezza di troppo nelle uscite, alcuni passaggi a vuoto nel gioco da dietro e soprattutto la poca prontezza nel momento in cui è chiamato in causa solo in sporadiche circostanze sono i tra i principali temi di discussione.

Dal canto suo, Comolli ha ben altre priorità nel medio periodo, a cominciare dal centrocampo. La sensazione – però – è che nel caso in cui arrivasse un’offerta allettante dall’estero, la “Vecchia Signora” non si strapperebbe affatto i capelli. I contatti esplorativi avuti con l’entourage di Maignan – del resto – ne sono una testimonianza più o meno evidente. Una strada importante, però, potrebbe essere tracciata soprattutto con direzione Premier League.

Calciomercato Juventus, tentazione Petrovic per la Juventus: lo scenario

Nel campionato inglese milita infatti Djordje Petrovic, estremo difensore in forza al Bournemouth che si è reso protagonista di una prima parte di stagione sicuramente esaltante. Il classe ’99 è del resto reduce dall’esperienza in forza allo Strasburgo nella quale si era già messo in mostra – numeri alla mano – come uno dei portieri rivelazione.

Molto forte tra i pali ma anche bravo con i piedi, Petrovic potrebbe rappresentare un ottimo profilo in ottica money ball. La sua valutazione oscilla attualmente sui 30 milioni di euro ma chiaramente un ruolo determinante sarà rappresentato dal numero di squadre che eventualmente dovessero presentarsi per bussare alla porta del Bournemouth.

Benché al momento non risulti niente di concreto con la Juventus, il nativo di Pozarevac potrebbe diventare un’occasione futuribile nel corso dei prossimi mesi. Staremo a vedere se – ed eventualmente lungo quali binari – si potrà incanalare una traccia che comunque è ancora tutta da esplorare.