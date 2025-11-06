Offerta irrinunciabile per Yildiz: lo scambio fa gola alla Juventus

Il fenomeno turco li ha letteralmente fatti impazzire: la trattativa sul piatto che segna la svolta

Fermato da qualche fastidio di natura fisica nelle ultime settimane, Kenan Yildiz è chiamato a prendersi la squadra sulle spalle in un momento decisivo della stagione della Juventus. Nel frattempo, però, il numero 10 bianconero continua ad essere al centro di vivaci indiscrezioni di mercato dentro e fuori dal rettangolo verde.

Con le trattative per il rinnovo del contratto – con annesso adeguamento – ancora sostanzialmente ferme, la ‘Vecchia Signora’ sa di poter tirare la corda fino ad un certo punto. Nel caso in cui arrivasse un club disposto a mettere sul piatto 90-100 milioni di euro, soglia attorno alla quale si assesta l’attuale valutazione dell’ex Bayern Monaco – difficilmente Comolli potrebbe non sedersi attorno al tavolo negoziale.

In tal senso, occhio soprattutto alle compagini di Premier League che – come noto – hanno dimostrato di non avere alcun problema ad intavolare trattative bomba in tempi relativamente brevi. Tra le tante squadre che hanno bussato alla porta della Juventus per capire la fattibilità dell’operazione, ad esempio, fari puntati soprattutto sul Liverpool.

Calciomercato Juventus, Yildiz nell’affare: scambio scintillante

Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni dall’Inghilterra, i Reds avrebbero ormai cerchiato in rosso il profilo di Yildiz, pronti ad accontentare le richieste della Juventus con un’offerta da capogiro in estate. Il board del Liverpool considererebbe infatti il numero 10 bianconero come il jolly sul quale investire nell’ennesima campagna acquisti scintillante.

Da non escludere, però, che Comolli decida di “rilanciare” proponendo ai Campioni d’Inghilterra uscenti uno scambio con l’inserimento di un calciatore finito in tempi e in modi diversi nei radar di “Madama”. Ci stiamo riferendo a Ryan Gravenberch, autentico jolly dello scacchiere di Slot perché impiegabile non solo in tutti i ruoli del centrocampo ma anche in difesa.

Dopo essersi messo alle spalle le noie fisiche che ne avevano contraddistinto le scorse annate, l’ex Ajax si è messo in luce con un inizio di stagione dirompente impreziosito da tre gol e due assist complessivi. Difficilmente il Liverpool entrerà nell’ordine di idee di privarsene; tuttavia, quella di una trattativa allargata con la Juve Gravenberch-Yildiz è comunque una traccia da monitorare con grande attenzione.