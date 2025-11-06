Primo colpo per Spalletti: la Juve prepara lo scambio in Serie A

Juventus già al lavoro sul mercato: il possibile rinforzo dalla Serie A per il nuovo tecnico Luciano Spalletti

Inizia a prendere forma la nuova Juve di Luciano Spalletti, in campo e fuori. La dirigenza, infatti, è già al lavoro per accontentare le prime richieste del nuovo allenatore.

Una delle priorità del tecnico è quella di rinforzare difesa e centrocampo con un colpo per reparto. Possibilmente entrambi a gennaio. Secondo quanto riferito dal portale ‘fichajes.net’, la società bianconera avrebbe messo nuovamente nel mirino Lucumi del Bologna.

Il difensore colombiano, profilo di grande esperienza, sarebbe stato individuato da Spalletti e dal suo staff per aumentare la struttura fisica e la solidità del reparto.

Calciomercato Juve, (ri)spunta Lucumi per la difesa

Lucumi è in scadenza di contratto a giugno 2027 e valutato circa 20-25 milioni di euro dal Bologna. La Juventus potrebbe così valutare l’inserimento di un giovane bianconero, già seguito dagli emiliano, come Vasilije Adzic.

Il gioiello montenegrino classe 2006, già in pianta stabile nella Prima Squadra bianconera, si trasferirebbe in prestito in rossoblù per abbassare l’esborso cash per Lucumi. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse di mercato Torino-Bologna.