Allegri scippa Spalletti: addio Juve, va al Milan a costo zero

Non è Vlahovic, anche lui comunque nel mirino dei rossoneri

Occhio ad Allegri. Il tecnico livornese potrebbe guardare in casa dell’ex Juve per rinforzare il suo Milan, che finora – nonostante problemi vari e infortuni – sta viaggiando oltre le più rosee previsioni. E in vista della prossima stagione, quella del possibile ritorno in Champions, i fari potrebbero accendersi ulteriormente sulla rosa ora a disposizione di Luciano Spalletti.

L’apprezzamento per Vlahovic è cosa nota. L’estate scorsa Allegri aveva indicato proprio il serbo come migliore rinforzo per l’attacco, ma una trattativa vera e propria con la Juventus non c’è mai stata.

Anche perché il bomber di Belgrado ha preferito rimanere a Torino, puntando all’addio a zero a giugno 2026. Negli ultimi giorni i bianconeri hanno riaperto il discorso rinnovo, perlomeno mediaticamente, ma sul tema il numero 9 è apparso piuttosto freddo.

Vlahovic a zero, nonostante i limiti e la poca continuità dell’ex Fiorentina, fa gola a tanti. In Europa soprattutto al Bayern, mentre qui in Italia a Inter e Milan. Ma i rossoneri, su mandato di Allegri, potrebbero muoversi pure su un altro bianconero in scadenza di contratto: parliamo di Weston McKennie, utile sempre e comunque alla causa bianconera nelle ultime stagioni. Sembra sempre in procinto di partire, poi alla fine resta e gioca più di tanti altri suoi compagni.

Allegri, Pulisic e proprietà: tutte le strade portano a McKennie-Milan

La duttilità del texano potrebbe fare molto comodo ad Allegri, che lo conosce molto bene per averlo allenato alla Continassa. Mezz’ala, trequartista, esterno ma pure laterale sia destro che sinistro. Ovunque lo metti, fa il suo.

Non solo Allegri, anche il suo compagno di Nazionale Pulisic potrebbe ‘sponsorizzare’ l’arrivo di McKennie, americano come la proprietà. Se due più due fa quattro… Ma non diamo per vinto Spalletti, il quale probabilmente si esporrà a favore del rinnovo di McKennie.