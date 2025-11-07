Bocciato e ‘mandato’ via: con la Juve finisce malissimo

La presa di posizione non è tardata ad arrivare ponendo le premesse per un clamoroso effetto domino: non tornano più indietro a riguardo

Attesa dal confronto contro il Torino valido per il primo derby stagionale della Mole, la Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi. Le due vittorie consecutive ottenute contro Udinese e Cremonese hanno sicuramente dato ossigeno, morale e punti preziosi ma la luce in fondo al tunnel sembra essere ancora piuttosto lontana.

Soprattutto nel primo tempo della sfida contro lo Sporting CP, però, sono riemersi i vecchi fantasmi che stanno caratterizzando l’inizio di stagione della “Vecchia Signora” ormai come una spada di Damocle. Non sempre fluidi nella loro manovra di gioco, i bianconeri stanno faticando a ricevere le giuste garanzie dall’attacco, reparto che si sta aggrappando senza se e senza ma ai gol e al carisma di Dusan Vlahovic.

Calciomercato Juventus, intrigo David: bocciatura immediata

Oltre ad Openda, sta in un certo senso tradendo le attese anche Jonathan David. Lento e macchinoso, l’attaccante canadese appare poco a suo agio nella veste tattica che prima Tudor e poi Spalletti gli hanno cucito addosso. Mai virtù del popolo bianconero, il credito nei confronti dell’ex Lille sta cominciando a vacillare.

E così, sotto al post con il quale la Juventus ha omaggiato la vittoria del suo attaccante del Men’s Player of the Year, non pochi tifosi bianconeri hanno colto al balzo l’occasione per esternare un certo dissenso sulle prestazioni del loro attaccante, invitandolo anche a fare la valigia in tempi relativamente brevi.

Una presa di posizione netta e perentoria che denota un certo scetticismo da parte del tifo juventino verso un calciatore la cui esperienza all’ombra della Mole non è affatto partita con il piede giusto, per usare un eufemismo.