Cessione Juventus, l’annuncio ufficiale che cambia tutto

John Elkann è tornato a parlare della cessione del club bianconero e della questione dell’ingresso di Tether

John Elkann torna a parlare. Il delegato di Exor, la holding che controlla la Juventus, ha detto la sua in maniera secca e chiara riguardo le voci – periodiche e abbastanza frequenti – di una eventuale cessione delle quote del club bianconero.

E a ‘Reuters’ ha smentito ogni tipo di possibile passaggio di consegne da parte della famiglia Agnelli-Elkann: “Continuiamo a essere pienamente impegnati nei confronti della Juventus e siamo orgogliosi di esserne gli azionisti di controllo da oltre un secolo”. Poi ha aggiunto sull’ingresso di Tether come secondo azionista: “Siamo e siamo sempre stati aperti a idee costruttive da parte di tutti gli stakeholder che condividono la nostra ambizione e passione per il club. Sosteniamo il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo team dirigenziale, poiché la nostra priorità resta quella di coniugare risultati sportivi positivi con la disciplina finanziaria”.

