Colpo Comolli per gennaio in stand-by: “Manca feeling con Spalletti”

Il direttore generale della Juve pensava ad un acquisto in Serie A. Ma preoccupano i precedenti in Nazionale

La Juventus si candida ad essere tra le protagoniste della sessione invernale di calciomercato. Anche se il budget a disposizione del direttore generale Comolli è basso e dipende da eventuali cessioni, si progettano colpi low cost, magari proprio in Italia. L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina al posto di Igor Tudor, però, potrebbe complicare una trattativa.

Non è un mistero che i bianconeri abbiano un problema a centrocampo, nonostante il rientro di Miretti. E con l’arretramento di Koopmeiners a braccetto della difesa, la coperta in mediana diventa ancora più corta. Urge almeno un rinforzo, ma forse anche due. A tal proposito si sono fatti molti nomi, ma ce n’è uno che gioca in Serie A e che rappresenta una vera occasione: Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno con la Roma.

Intervenuto a ‘napoli magazine’, il giornalista sportivo esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha svelato che “il colpo ad effetto di gennaio in Italia potrebbe farlo la Juve con Lorenzo Pellegrini, destinato a lasciare la Roma. Il giocatore è in orbita bianconera, ma con Spalletti non so se si può fare… Non mi sembra ci sia stato molto feeling tra i due in Nazionale“.