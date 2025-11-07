Colpo Comolli per gennaio in stand-by: “Manca feeling con Spalletti”

di

Il direttore generale della Juve pensava ad un acquisto in Serie A. Ma preoccupano i precedenti in Nazionale

La Juventus si candida ad essere tra le protagoniste della sessione invernale di calciomercato. Anche se il budget a disposizione del direttore generale Comolli è basso e dipende da eventuali cessioni, si progettano colpi low cost, magari proprio in Italia. L’arrivo di Luciano Spalletti in panchina al posto di Igor Tudor, però, potrebbe complicare una trattativa.

Calciomercato Juve, idea Pellegrini: ostacolo Spalletti
Luciano Spalletti (foto Ansa) – Juvelive.it

Non è un mistero che i bianconeri abbiano un problema a centrocampo, nonostante il rientro di Miretti. E con l’arretramento di Koopmeiners a braccetto della difesa, la coperta in mediana diventa ancora più corta. Urge almeno un rinforzo, ma forse anche due. A tal proposito si sono fatti molti nomi, ma ce n’è uno che gioca in Serie A e che rappresenta una vera occasione: Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto a giugno con la Roma.

Intervenuto a ‘napoli magazine’, il giornalista sportivo esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha svelato che “il colpo ad effetto di gennaio in Italia potrebbe farlo la Juve con Lorenzo Pellegrini, destinato a lasciare la Roma. Il giocatore è in orbita bianconera, ma con Spalletti non so se si può fare… Non mi sembra ci sia stato molto feeling tra i due in Nazionale“.

Gestione cookie