Mercato impazzito: Nico Paz al posto di Yildiz, i dettagli

Il Real Madrid vanta un’opzione sul cartellino del talento di proprietà del Como

Il mercato è spesso incredibile, pieno di colpi di scena. Nico Paz al posto di Yildiz, a proposito di affari clamorosi che ormai quasi non ci sorprendono più. Nulla è impossibile, tanto per aprire il file delle frasi fatte, come ha confermato il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Chiacchiere a parte, Nico Paz è destinato a un palcoscenico grandissimo. A Como sta bene, è felice ma parliamo di una realtà piccola, di un club di provincia che neanche gli Hartono, nonostante una ricchezza infinita, potranno (mai?) far diventare il Real Madrid.

Non citiamo mica una società caso, bensì la più importante al mondo che per Nico Paz vanta un’opzione di riacquisto da 9 milioni a salire e che scade nel 2027. A giugno scorso non l’ha esercitata, anche perché ha preso Mastantuono dal River. Meglio lasciare Nico alla corte di Fabregas un altro anno, prima del ritorno a casa.

Un ritorno che, a meno di colpi di scena, avverrà al termine di questa stagione. E riacquisto sia, alla faccia di chi vorrebbe accaparrarsi il gioiello nato in Spagna. Ancora l’Inter seppur con flebili speranze, ma soprattutto le big inglesi. La new entry è il Chelsea, con l’investimento per Nico Paz che allontanerebbe quello per Yildiz stando ad alcune fonti londinesi.

Nico Paz al Real, Yildiz al Chelsea?

Ma Nico Paz, appunto, è destinato a rivestire la maglia dei ‘Blancos’, per cui antenne dritte a Torino: il Chelsea potrebbe davvero affondare il colpo per il numero 10 bianconero. E si sa, la Juve di oggi, ma anche quella di ieri, non fa prigionieri: pagare moneta, vedere cammello direbbe Lotito, anche se questo cammello è per tanti, forse troppi, l’erede di un certo Del Piero.