“Successo qualcosa di grave”: un giocatore della Juve finisce fuori rosa

Dichiarazioni ufficiali del presidente bianconero Ferrero. Ecco a quale calciatore si riferiscono

C’è un nuovo caso alla Juventus. Lo si evince dalle parole del presidente Gianluca Ferrero durante l’assemblea degli azioni per l’approvazione del bilancio del 2025 e l’ufficializzazione del nuovo Consiglio di Amministrazione. “Se un calciatore non rientra, è perché è successo qualcosa di grave. Non vi è interesse da parte nostra di tenerli fuori a lungo”.

A chi erano rivolte queste parole? Il giornalista sportivo e tifoso bianconero Mirko Nicolino non ha dubbi e sul suo account ‘X’ scrive: “Dalle parole di Ferrero si evince che Milik sia fuori rosa perché è successo qualcosa di grave”. Il centravanti polacco, quindi, potrebbe aver superato i problemi fisici che lo tengono lontano dai campi da oltre un anno.

Cosa potrebbe aver fatto Milik di grave per finire fuori rosa? Difficile immaginare che si tratti di qualcosa sul campo di allenamento o con uno degli allenatori tra Tudor e Spalletti. Più facile pensare che possa essere qualcosa legato al mercato: il rifiuto di un prestito o magari la risoluzione del contratto. Va ricordato, però, che la Juve gli fece firmare il rinnovo per spalmare l’ingaggio su due stagioni.