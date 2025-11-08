Clamoroso, Donnarumma alla Juventus nel 2026: la rivelazione su Twitch | ESCLUSIVO

Incredibile notizia raccolta dalla nostra redazione durante la consueta diretta sul canale Twitch

Con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, sembra essere cambiato anche il vento del calciomercato, con tanti giocatori accostati, per gennaio e giugno.

Le prestazioni di Michele Di Gregorio, portiere titolare della squadra piemontese, stanno creando qualche perplessità e iniziano a circolare diverse indiscrezioni di mercato.

La prima riguarda un calciatore che milita in Serie A ed è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso: stiamo parlando del numero 1 del Milan Mike Maignan.

Ma, nel corso della trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle 15 sul canale Twitch di Juvelive.it, l’ospite Fabio Santini, esperto di mercato, ha lanciato una vera e propria bomba.

Santini: “No a Maignan, Donnarumma alla Juventus nel 2026”

“Non mi risulta che la Juventus stia lavorando per Maignan, credo che continuerà adesso con Di Gregorio e che stia lavorando all’acquisto di Donnarumma a fine campionato nel 2026. Penso che possa lasciare il City“.

Santini, poi, si sposta su Tonali, obiettivo della Juve da diverso tempo: “Non vede l’ora di tornare in Italia. Di tutte le mezzali in giro per l’Europa è quella che meglio si adatterebbe a fare il regista”.

Quella del portiere della Nazionale italiana sarebbe davvero una notizia incredibile. Vedremo se sarà suffragata da mosse concrete nei prossimi mesi.