Sarri a gamba tesa sulla Juve: se lo prende a costo zero

L’allenatore dell’ultimo Scudetto è da tempo un suo grande estimatore

Scende in campo Sarri e possono essere dolori per la Juventus. Ah, con il tanto bistrattato Maurizio i bianconeri hanno vinto l’ultimo Scudetto. Così, tanto per ricordarlo a qualche smemorato.

Sei anni dopo, proiettandoci già a giugno 2026, l’allenatore toscano potrebbe mettere le mani su un calciatore bianconero. È un suo estimatore da tempo e Lotito può accontentarlo senza tirare fuori un euro. Fuochi d’artificio a casa del presidente.

Allora chi è lo juventino che l’anno prossimo potrebbe giocare nella Lazio di Sarri? È in scadenza di contratto ma non è, ovviamente Dusan Vlahovic; né Weston McKennie, né tantomeno Pinsoglio. Non ce ne voglia il portiere di Moncalieri, ma un pezzo su di lui sarebbe stato troppo di questi tempi. Ebbene, il colpo a zero della Lazio potrebbe essere Filip Kostic.

Rilanciato da Spalletti, l’esterno serbo non sa cosa, o meglio dove sarà il suo futuro prossimo. Vorrebbe restare a Torino prolungando con la Juventus, ma la firma è tutt’altro che scontata.

Kostic a zero, che occasione per la Lazio

Da capire come evolverà l’esperienza dell’ex CT sulla panchina bianconera: se strapperà la conferma, ecco allora che Kostic potrebbe avere delle chance di rimanere alla Continassa.

Altrimenti…

Altrimenti occhio davvero alla Lazio, considerato che Sarri lo apprezza molto e che, dopo il blocco del mercato, chiederà una campagna acquisti di spessore per proseguire in biancoceleste. Non c’è dubbio, Kostic a zero sarebbe una gran bella opportunità che un club con la Lazio dovrebbe cogliere al volo.