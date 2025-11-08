Yildiz e non solo, Mendes cerca squadra: addio Juve a gennaio

Scende in campo il potente agente portoghese. Ecco tutti i dettagli

Ci sono storie che durano pochissimo, qualche mese e via. Avventure, più che altro, in attesa di viverne un’altra. E un’altra ancora. Quella tra lui e la Juve rischia di essere, per l’appunto, solo un’avventura. Dimenticabile, tra l’altro…

Solo scampoli di partite da ottobre in poi per Joao Mario, con Spalletti una decina di minuti con la Cremonese e poi panchina con lo Sporting. Presto per emettere sentenze, ma la strada imboccata sembra senza via di uscita per il laterale portoghese arrivato in estate dal Porto nell’ambito del per nulla entusiasmante scambio con Alberto Costa.

Nessuno dava a Joao Mario alcuna chance di diventare un punto fermo della Juve, e infatti il classe 2000 sta raccogliendo solo le briciole. Forse sta andando anche peggio del previsto. Per lui può venire in soccorso il mercato, quello ormai prossimo di gennaio, meglio ancora uno degli agenti più potenti al mondo: Jorge Mendes.

Joao Mario, addio Juve per la Premier: ci pensa Mendes. Poi toccherà a Yildiz?

Joao Mario non è un suo calciatore, ma sappiamo che coi calciatori portoghesi, suoi connazionali, ha sempre un forte ascendente, una forte presa a prescindere se facciano parte o meno della sua agenzia. E poi Mendes potrebbe trovargli in tempi rapidi una nuova sistemazione, per giunta in quella Premier ambita ormai da tutti.

Tra Wolverhampton, dove Mendes è una sorta di Presidente ombra, e club di medio-piccolo cabotaggio, un posto per l’emarginato Joao Mario potrebbe davvero trovarlo, aspettando di fare altrettanto per Yildiz l’estate prossima… La Juve può anche dare l’ok alla cessione di Joao Mario con la formula del prestito più diritto di riscatto.