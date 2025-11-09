Botta e risposta tra due juventini: lo scambio ha infiammato il derby

L’episodio non è affatto sfuggito alle telecamere dividendo subito i tifosi: ecco cosa è successo

Ci si attendeva una risposta convincente dalla Juventus sotto tanti punti di vista nel derby ed invece i bianconeri non sono riusciti a scrollarsi di dosso quella patina di incertezze che ne sta caratterizzando in maniera ineluttabile la stagione. I cambi di Spalletti – se non altro – hanno comunque garantito una spinta importante negli ultimi minuti che ha portato ad un forcing che però non si è concretizzato.

Al minuto 92 – però – si è verificato un episodio se non altro piuttosto curioso. Dopo aver posizionato il pallone sulla lunetta, Adzic si è infatti reso protagonista di un vivace conciliabolo con Zhegrova su chi dovesse battere l‘ultimo calcio d’angolo del match. A spuntarla – dopo qualche secondo di vivace imbarazzo – è stato poi il centrocampista montenegrino la cui decisione di battere il corner non è stata comunque accolta di buon grado dall‘ex esterno del Lille.

Le immagini hanno infatti pizzicato l’attaccante kosovaro visibilmente spazientito e per certi aspetti sorpreso dalla decisione del compagno che, anticipando i tempi di battuta del corner, ha impedito a Zhegrova di mettere in area uno dei suoi soliti palloni. Nel post partita il tema non è stato toccato dagli stessi protagonisti ma è comunque diventato – come prevedibile – uno degli argomenti più battuti (e discussi) sui social.