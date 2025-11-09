Di Gregorio a rischio, Comolli prende il nuovo Maignan

La Juventus potrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione

Di Gregorio è stato uno dei migliori della Juve nel derby col Torino finito con un deludente zero a zero. Deludente soprattutto per i bianconeri, autori anche stavolta di una partita a due volti. La sensazione è che Spalletti non sia ancora riuscito a dare una scossa alla squadra, che l’estate prossima potrebbe nuovamente cambiare volto.

In un anno e mezzo di Juve, il portiere milanese è stato spesso nel mirino della critica. In primis di quella dei tifosi, ma la verità è che anche in seno al club non sembra ci sia totale fiducia in lui. Ecco spiegate le voci su Donnarumma pre trasferimento al Manchester City, come le più recenti su Mike Maignan.

Il francese rappresenta una grande occasione di calciomercato, visto che molto probabilmente non rinnoverà il contratto col Milan in scadenza a giugno. Maignan va però verso i 31 anni ed è molto soggetto a infortuni, tra l’altro ha pretese importanti e già una bozza di accordo col Chelsea che nei mesi a venire potrebbe diventare un contratto vero e proprio.

Juve, post Di Gregorio: Comolli può pensare a Restes

Insomma, Comolli potrebbe gettarsi a capofitto su un profilo più giovane che lui conosce meglio delle sue tasche. Il nome che possiamo farvi è quello di Guillaume Restes, classe 2005 nato e cresciuto al Tolosa, del quale l’Ad bianconero è stato presidente fino alla chiamata di John Elkann.

C’è chi lo considera, forse esagerando un po’, una sorta di ‘nuovo Maignan’. Di sicuro non sarebbe semplice strapparlo al Tolosa, a meno di voler tirare fuori una trentina di milioni di euro per il cartellino. Ci sono già diversi club di Premier sul classe 2005, destinato a lasciare il Tolosa nel 2026.