Juventus, con Vlahovic finisce prima: “Infortunio al ginocchio preoccupante”

Il centravanti serbo di Spalletti è sempre al centro dei rumors di calciomercato visto il contratto in scadenza a giugno

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe cambiare di nuovo per la terza volta in pochi giorni. Se prima del cambio in panchina da Tudor a Spalletti il suo addio da svincolato a fine stagione sembrava scontato, con l’arrivo dell’ex Ct della Nazionali per il centravanti serbo si era paventata per la prima volta l’ipotesi di un rinnovo di contratto. Un infortunio potrebbe scombussolare ancora i piani.

Un infortunio che non riguarda direttamente Vlahovic né altri calciatori della Juventus bensì Benjamin Sesko. Il centravanti sloveno si è fatto male nel match di Premier League contro il Tottenham. Al termine della gara il manager dei Red Devils Ruben Amorim ha espresso la sua inquietudine: “Quando si tratta del ginocchio non si sa mai, sono preoccupato“.

A prescindere dal ko di Sesko, e con Zirkzee in uscita, a gennaio il Manchester United era già intenzionato a prendere un altro attaccante a gennaio. A maggior ragione in caso di serio infortunio dell’ex Lipsia. Tra gli obiettivi c’è proprio Vlahovic: si proverà ad anticipare il suo arrivo a gennaio per battere la concorrenza. La Juve lo valuta una ventina di milioni di euro.