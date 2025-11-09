Skriniar alla Juventus, è arrivata la decisione per gennaio

Arrivano importanti novità sul possibile futuro di Milan Skriniar. Gli aggiornamenti in vista di gennaio sull’ex Inter

Sono già iniziate le grandi manovre di mercato in vista della sessione invernale di gennaio. La dirigenza della Juve, come noto, è al lavoro e valuta rinforzi sia in difesa che a centrocampo per Luciano Spalletti.

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, stando al portale ‘TransferFeed’, la Juventus avrebbe già avanzato un’offerta per Milan Skriniar. Il club bianconero avrebbe inviato una proposta al difensore centrale slovacco ex Inter.

Skriniar si è trasferito a titolo definitivo al Fenerbahce all’inizio di questa stagione ed è considerato uno dei giocatori più importanti della squadra. L’ex PSG avrebbe così rifiutato l’offerta bianconera, affermando di essere felice al Fenerbahce e di voler proseguire la sua carriera in Turchia. Skriniar è legato al Fener fino al 2029. Anche la dirigenza non è intenzionata a cedere il giocatore.

Calciomercato Juve, secco no per Skriniar: cosa succede

Skriniar vanta 85 presenze e 3 gol con la Nazionale slovacca e nella stagione 2025-2026 ha collezionato 10 presenze e segnato anche un gol in Super Lig. Il suo valore attuale si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro. La Juve è però avvisata.

Il Fenerbahce non vuole privarsi dell’esperto 30enne ed il calciatore, dal canto suo, non sembra intenzionato a lasciare subito la Turchia. Ad oggi, dunque, ci sono pochi margini per il colpo a gennaio in casa bianconera.